Furto di 30 chili di cavi di rame, arrestato un 49enne di Montesarchio

Lo hanno arrestato per furto dopo averlo beccato in flagranza. E' l'ipotesi di reato contestata dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita ad un 49enne di Montesarchio, già noto alle forze dell'ordine.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo è stato sopreso lungo la Fondovalle Isclero, in territorio di Amorosi, mentre stata sistemando nella sua auto due matasse di cavi di rame, per un peso di circa 30 chili, trafugati da una cabina dell'Enel temporanemanete dismessa per i lavori ferroviari dell'Alta capacità. Su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa l'indagato è stato condotto in carcere.