Parente (Acli) a Fico: "Buon lavoro a nuova giunta" "avrà bisogno della speranza dei giovani"

“I giovani sono i messaggi che mandiamo a un mondo che non vedremo mai, affermava il rivoluzionario della bellezza, l'architetto Renzo Piano".

Parte da qui il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente che prosegue "C’è un tempo per imparare, uno per fare, e uno per lasciare spazio. Come al tempio di Ise, che in Giappone viene distrutto e ricostruito ogni vent’anni: non per cancellare il passato, ma per tramandarlo. Perché in Oriente l’eternità non è costruire per sempre, ma ricostruire di continuo. Anche noi dovremmo imparare a fare un passo di lato. Liberare la politica, la cultura, la società da troppi “elefanti del Novecento” che ancora occupano la scena. Non si tratta di rottamare, ma di trasmettere e poi cedere il testimone. Abbiamo bisogno di speranza. Abbiamo bisogno dei giovani. Sono loro a portare avanti il futuro. E noi, oggi, dobbiamo avere il coraggio di salire sulle loro spalle, per intravedere ciò che non vivremo. Buon lavoro al presidente Roberto Fico, ai futuri assessori, tecnici e non, e a tutti i consiglieri che saranno presto proclamati: sono loro la speranza storica del nostro Mezzogiorno d'Italia".