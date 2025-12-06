CISL FP Irpinia Sannio: stato di agitazione dei lavoratori Maugeri di Telese Petrucciani: inaccettabile che si continuino ad ignorare i diritti contrattuali

La CISL FP Irpinia Sannio, tramite la sua Segretaria Generale, proclama lo stato di agitazione di tutto il personale dell’IRCCS Maugeri di Telese Terme a seguito del grave e reiterato mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali da parte dell’Azienda.

Da mesi la CISL FP denuncia il mancato rispetto del CCNL in materia di tempi di vestizione/svestizione (art. 18, comma 10) e la illegittima decurtazione dei 14 minuti nelle giornate di ferie, permessi ex Legge 104, malattia e altre assenze tutelate. A nulla sono valsi incontri, solleciti e disponibilità al dialogo.

«È inaccettabile – dichiara Sonia Petrucciani Segretaria Generale della CISL FP Irpinia Sannio – che l’Azienda continui a eludere il confronto e a ignorare diritti contrattuali consolidati. I lavoratori meritano rispetto, non penalizzazioni arbitrarie».

Interviene anche il Coordinatore della Sanità Privata CISL FP Irpinia Sannio, Gabriele Proto, che sottolinea:

«La CISL FP non consentirà ulteriori forzature su temi così fondamentali. I lavoratori della Maugeri garantiscono ogni giorno professionalità e dedizione: trattarli in questo modo significa minare il clima organizzativo e la qualità dell’assistenza. L’Azienda deve assumersi le proprie responsabilità e correggere immediatamente queste distorsioni».

La CISL FP Irpinia Sannio ha richiesto, ai sensi della Legge 146/90, la convocazione urgente della procedura di raffreddamento entro cinque giorni.

«Se l’Azienda dovesse persistere nel silenzio – conclude la Segretaria Generale – attiveremo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, fino allo sciopero, nel pieno rispetto delle norme vigenti. La tutela dei lavoratori non è negoziabile».

La CISL FP Irpinia Sannio resta al fianco degli operatori dell’IRCCS Maugeri e chiede all’Azienda un immediato cambio di rotta per ristabilire corrette relazioni sindacali e condizioni di lavoro dignitose.