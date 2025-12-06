Telese Terme, la maggioranza rilancia: squadra compatta e progetto civico L'obiettivo per i prossimi cinque anni con Caporaso sindaco

Si è svolto nella serata di ieri un incontro della compagine amministrativa che sostiene l’amministrazione comunale di Telese Terme, eletta nel 2020 con la lista Tutti Telese. Un confronto partecipato e costruttivo, animato – come sottolineato da tutti i presenti – dall’amicizia che in questi anni di lavoro si è consolidata all’interno del gruppo e dall’amore profondo per Telese, elementi che continuano a essere il motore della squadra di governo guidata dal sindaco Giovanni Caporaso.

Nel corso della riunione, i componenti della maggioranza hanno rinnovato la piena adesione al progetto politico-amministrativo avviato cinque anni fa, confermando massima coesione, piena condivisione degli obiettivi e sostegno unanime al primo cittadino.

Al centro del confronto è emersa con forza anche la natura originaria e autentica del progetto: Tutti Telese è stata, è e sarà un’esperienza civica, dove non contano i partiti ma i meriti, la competenza e l’impegno di ogni singolo componente. È questa la logica che ha ispirato la costruzione della lista nel 2020 e che guiderà nuovamente le scelte in vista del prossimo appuntamento elettorale, con una importante apertura a nuovi soggetti, giovani desiderosi di aderire al progetto “Tutti Telese”, animati da entusiasmo e voglia di fare.

«La nostra è una squadra solida, che in questi anni ha lavorato con dedizione e risultati concreti – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Noi continuiamo a concentrarci sulla realtà: Telese cresce, e i numeri lo dimostrano. La nostra città registra un incremento demografico ed economico in controtendenza rispetto alla maggior parte delle aree interne; il turismo ha conosciuto un vero boom, con presenze e pernottamenti superiori persino a città molto più grandi come Ercolano; abbiamo accolto un turismo di qualità, con tanti visitatori stranieri; e abbiamo realizzato e avviato importanti opere infrastrutturali al servizio della collettività.»

La maggioranza ha inoltre confermato la volontà di proseguire con rinnovato impegno il percorso amministrativo già tracciato, definendo le linee guida del progetto che sarà proposto ai cittadini per i prossimi cinque anni. Rimangono centrali la crescita sostenibile di Telese Terme, il rafforzamento dei servizi, la valorizzazione del territorio e la continuità di un lavoro amministrativo riconosciuto dalla comunità e dai numerosi traguardi raggiunti.

L’amministrazione si prepara così a consolidare quanto costruito e a presentare una visione ancora più ambiziosa per il futuro della città.