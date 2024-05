Riapre il Teatro De Simone: open day con gli artisti sanniti Un pomeriggio tra musica, prosa, danza e libri

Un open day per ritrovare il Teatro De Simone. Lo splendido spazio scenico, restaurato grazie al programma Pics, sarà infatti inaugurato sabato 18 maggio, alle ore 12.

Per l'occasione il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’Assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini, ed il presidente di Fondazione Benevento Città Spettacolo, Oberdan Picucci, sono lieti di annunciare che nel pomeriggio il Teatro sarà aperto al pubblico con tanti appuntamenti in scena a partire dalle ore 17.

Si comincerà con Teatro Abitato: Un’idea di Renato Giordano Poesia - Musica - Prosa - Danza - Libri, Un palcoscenico per gli artisti sanniti. Arte in Festa.