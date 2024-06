Cultura in cortile: ospite Daniele Sanzone degli ‘A67 Alle 18 nel Chiostro di Palazzo San Domenico Storie e suoni dalla periferia

Daniele Sanzone sarà il protagonista dell'appuntamento “Storie e suoni dalla periferia” di Cultura in Cortile,in programma oggi alle ore 18, presso il chiostro di Palazzo San Domenico (ingresso Libero). Laureato in Filosofia, Daniele Sanzone è scrittore, autore e voce della rock band ‘A67. Diversi i premi ricevuti tra cui il Premio Tenco (2022). Ha collaborato con diversi artisti e realtà tra cui: Edoardo Bennato, Caparezza, Roberto Saviano, Valeria Parrella. Nel 2011, condivide il palco dell’Alcatraz Festival con Dario Fo. Nel 2012 è ospite di Pino Daniele per “Tutta n’ata storia tour”; nel 2017, è invitato al concerto dei sessant’anni di Nino D’Angelo.

Ha scritto per diversi quotidiani, tra cui Il Fatto Quotidiano e Repubblica.it. Come autore ha scritto e condotto il programma, Brain Food, per Fanpage.it e ha collaborato a diversi format di LOFT. Nel 2014 esce il suo primo libro, Camorra Sound, vincitore del 19° Premio Paolo Borsellino. Nel 2017 il secondo libro, Pino Daniele Terra Mia. Nel 2018 il singolo Il Male Minore feat, seguito dalla cover in napoletano di Tuyo, sigla della serie Netflix, Narcos. Nel 2019 esce il libricino Pino Daniele la vita suonata. Sempre nel 2019 Song ‘e mare, un’installazione nella metropolitana di Scampia del fotografo Luciano Romano che lo ha fotografato insieme ai grandi della musica napoletana. A gennaio del 2020 il quarto album degli ‘A67, Naples calling. A maggio 2022, arriva Jastemma con la copertina di Mimmo Paladino, vincitore della targa Tenco. Allegata all’album un’antologia, da lui curata, con racconti e poesie ispirate dalle canzoni del disco. Tra gli scrittori: Nicola Lagioia,

Giuseppe Catozzella e Viola Ardone. Nello stesso anno interpreta se stesso ne La divina cometa, il nuovo film di Mimmo Paladino.