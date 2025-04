La famiglia ospedaliera del Fatebenefratelli al Giubileo degli ammalati "Una giornata ricca di emozioni e molto significativa"

La Famiglia Ospedaliera dei Fatebenefratelli di Benevento ha partecipato al Giubileo degli ammalati e mondo della sanità che si è tenuto a Roma. A questo evento giubilare sono stati invitati a partecipare insieme ai loro familiari, gli ammalati e le figure professionali legate al mondo della sanità (medici, infermieri, operatori sanitari, volontari in ambito sanitario, operatori pastorale della salute).

Il gruppo Famiglia ospedaliera Fatebenefratelli di Benevento è stato rappresentato dal Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos, le Suore, la Melograna, l'Afmal e la Pastorale sanitaria.

Il pellegrinaggio è perfettamente riuscito grazie alla organizzazione della dott.ssa Maria Cusano e di Bruno Marinoin collaborazione con il consiglio della pastorale ospedaliera.

“Quella vissuta sabato a Roma è stata davvero una giornata ricca di emozioni, molto significativa anche per il passaggio attraverso la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Pregare insieme ed ascoltare la Santa Messa, pregare sulla tomba di San Pietro apostolo, visitare la grotta Vaticana, portare nei nostri cuori le preghiere dei nostri cari – ha dichiarato il Superiore del FBF di Benevento, ha rappresentato una giornata di aggregazione e fraternità che rafforza il concetto che l'Ospedale è la Famiglia delle famiglie. Abbiamo pregato anche per l'intenzione del provinciale fra Luigi Gagliardotto per l'imminente visita canonica provinciale”