Benevento-Giugliano, Floro Flores: "Queste vittorie ti fanno alzare l'asticella" Il commento del tecnico giallorosso dopo il poker realizzato alla squadra di Capuano

Floro Flores ha commentato la netta vittoria conquistata contro il Giugliano, partendo da un aspetto importante, relativo al coinvolgimento di tutta la rosa: "Sono stato calciatore e so come si sente un calciatore quando gioca meno. Vorrei accontentare tutti, lo farei con tutto il cuore, e quindi cerco di dare spazio un po' a tutti. Loro sanno che ci tengo tanto agli allenamenti, che chi non gioca deve andare forte per migliorarsi personalmente. Non ho problemi con nessuno, anzi spero di dare spazio a tutti".

Floro Flores sul Giugliano: "Alla vigilia ero preoccupato..."

"Ero preoccupato perché il Giugliano è in difficoltà e voleva riscattarsi. Sono felice, la squadra ha giocato bene con continuità. Ho detto ai ragazzi che per vincere il campionato passa anche attraverso queste partite. Sono stati perfetti in tutto. La riaggressione per me è la base del calcio, è fondamentale per non far ripartire gli avversari e per tenere la squadra corta. Mi sono piaciuti tutti, si muovevano come piace a me e come li alleniamo. Gradualmente tutte le qualità che hanno le stanno mettendo a disposizione della squadra. Ci sono ancora tanti margini di crescita, neanche loro sanno quanto sono forti".

Floro Flores e il modulo

"Simonetti ha una capacità di calcio sovrumano, dopo un infortunio lungo ha già una condizione fisica importante. Ci dà equilibrio nel 4-2-3-1. Anche Manconi nella scorsa partita ha corso più di tutti, ma parlandoci mi ha detto che gli piace giocare più vicino alla porta. Parlando si possono capire tante cose. Questa squadra non è predisposta per il 4-3-3 perché è stata costruita per giocare a due. Spesso parlo anche con Maita, sa che mi piace, ma devo fare il modulo in base alla squadra".

Floro Flores punta il Cerignola e ringrazia Vigorito

"A Cerignola sarà una partita difficile. Affronteremo una squadra importante che l'anno scorso ha fatto una stagione di vertice. Dovremo dare il massimo, bisogna fare di più e i ragazzi lo sanno. Per fare qualcosa di importante occorre alzare l'asticella e questo passa anche da gare come quella col Giugliano. Nulla è scontato. Il calcio insegna questo. E' sicuramente un campionato da cui passano queste vittorie. Se mi aspettavo una partenza del genere? Non mi aspettavo neanche di essere l'allenatore del Benevento. Ero sicuro di me, ma c'era anche paura. Non mi aspettavo nulla di tutto questo e non smetterò mai di ringraziare il presidente: ho un debito con lui a vita".