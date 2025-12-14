Under 16, il Benevento vince ad Altamura e si consolida al primo posto Successo esterno per la formazione guidata da Leone

Team Altamura-Benevento 1-2

Team Altamura: Amoroso, Mitola, Milella, D'Auria, Renna, Bruno (38'st Laterza), Cangiano, Carrieri, Pace (4'st Boccaforno), Sette, Caldara (4'st Bernardis). A disp.: De Gennero, Valerio, Soldano, Giorgio, Abbrescia, Palasciano. All.: Menunni

Benevento: Esposito, Marciano (20'st Cuomo), Aprovitola, Martello, Cuomo, Vitelli (10'st Silvestri), Calabria, Fontana (27'pt D'Auria), Cornacchione, Sorbo (10'st Esposito), Biancolino (31'st Triestino). A disp.: Porcelli, Fierro, Coppola, Mandato. All.: Leone

Arbitro: Policastro di Bari. Assistenti: Lapadula di Bari e De Simone di Molfetta

Marcatori: 40'pt Caldara, 32'st Martello, 35'st Calabria

Successo per l'under 16 del Benevento che si è imposta in casa dell'Altamura per 2-1. I giallorossi di Leone sono stati bravi a ribaltare il risultato, dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato da Caldara. La Strega ha pareggiato i conti nella ripresa con Martello, poi al 35' Calabria ha realizzato il gol del definitivo 2-1. Il Benevento si consolida al comando della classifica e nella prossima giornata chiuderà il girone d'andata all'Avellola contro il Pineto.