Benevento, Talia: "Il pareggio del Catania è stato uno stimolo in più" Le parole del centrocampista giallorosso: "Dobbiamo chiudere in bellezza questo girone d'andata"

Angelo Talia ha commentato così l'ottimo 4-0 rimediato contro il Giugliano al Vigorito: "Sapevamo che il Catania ha pareggiato a Potenza, per noi è stato uno stimolo in più per vincere. Si è visto non è appena è iniziata la partita. A livello personale mi faccio trovare sempre pronto, poi è l'allenatore che fa le scelte. Il mister vede il nostro lavoro, ci tiene molto a tutti, vuole molto anche da parte di chi gioca meno. Dobbiamo migliorare e andare avanti al meglio. Il cambio di modulo? Devo dire che il mister varia molto, non ha modulo predefiniti. I calciatori fanno lo schieramento. Ciò che ci chiede lo mettiamo in campo, dobbiamo seguirlo per fare delle cose positive. Ora pensiamo al Cerignola, dobbiamo chiudere in bellezza questo girone per consolidarci in vetta alla classifica".