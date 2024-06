Arte e benessere: domenica appuntamento al Teatro Romano Una pratica di pilates nell'arena archeologica del Teatro Romano

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento in collaborazione con il Centro Studi Carmen Castiello domenica 9 giugno 2024 proporranno il terzo appuntamento del progetto Arte e Benessere (laboratori).

Il progetto con tre domeniche dedicate alle discipline artistiche legate al benessere in cui le persone vengono invitate a prendere consapevolezza degli influssi che lo spazio artistico circostante può trasmettere a livello emotivo, sensoriale e persino fisico.

Dopo il successo di domenica 14 aprile, dedicata al Tango argentino, e domenica 12 maggio allo Yoga al museo, domenica è tempo di sperimentare incontri di Pilates, in linea con i più grandi musei al mondo, in uno spazio dove poter entrare in sintonia con l’evoluzione

antropologica dell’essere umano, aiuta a liberare le energie della mente e alimentare il benessere del corpo e dello spirito.

Questi attività possono davvero essere utili per il benessere del corpo e della mente perché aiutano chi pratica questi esercizi a connettersi in maniera profonda con sé stessi. La partecipazione al laboratorio con la maestra Sara Scuderi è libera, mentre l’accesso all’Area Archeologica del Teatro Romano è previo acquisto del biglietto d’ingresso.