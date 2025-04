Salute: spazio alla prevenzione con la giornata nazionale Fadoi Animo Sabato, dalle 10 alle 17 in Piazza Castello

È in programma sabato, 12 aprile, la “II Giornata nazionale della prevenzione FADOI/ANIMO”, promosso da Fondazione FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, ed ANIMO, Associazione Nazionale degli Infermieri di medicina.

A Benevento, una delle 20 città italiane coinvolte dall'evento che in Campania si svolge anche a Napoli, l'appuntamento è in programma dalle ore 10 alle ore 17 presso Piazza Castello.

La FADOI, in rappresentanza degli Internisti Ospedalieri tutti, scende in piazza per avvicinarsi attivamente alla cittadinanza al fine di diffondere le attività di prevenzione in un contesto diverso dai luoghi istituzionali della cura.

"La “II Giornata nazionale della prevenzione FADOI/ANIMO” - come afferma Maria Gabriella Coppola Direttore UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’AORN SAN PIO e Componente del Comitato Esecutivo Nazionale FADOI - vuole essere un momento di diffusione della cultura della prevenzione, volta a sensibilizzare i cittadini sul corretto stile di vita da adottare onde prevenire alcune malattie più frequenti nella popolazione ed evitare le riacutizzazioni di patologie croniche come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l’obesità, lo scompenso cardiaco, la bronchite cronica ostruttiva, le infezioni".

Gli operatori sanitari (medici internisti, infermieri, volontari) svolgeranno in ciascuna delle piazze italiane coinvolte nell’evento attività di visite mediche, rilievo dei parametri vitali, raccolta anamnestica ed attività di counseling tesi a divulgare la prevenzione nei suoi molteplici aspetti (importanza dello stile di vita, della dieta bilanciata, terapia adeguata, vaccinazioni anche nell’adulto etc..).

Saranno disponibili tutti i presidi medici per poter effettuare tali attività (sfigmomanometro, metro per misurazione circonferenze, bilancia, glucometro, rilevatore colesterolo, saturi metro), materiale medico informativo mirato alla prevenzione delle patologie più frequenti nella popolazione (diabete mellito, obesità, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, BPCO, infezioni) ed alla informazione (distribuzione brochure) per un più corretto stile di vita; saranno inoltre divulgate indicazioni circa i programmi vaccinali per i pazienti fragili e cronici.

L’evento si svolgerà anche con il supporto della Croce Rossa Italiana che metterà a disposizione un gazebo, un poliambulatorio mobile ed un’ambulanza nella piazza designata.

La FADOI e l’ANIMO ritengono doveroso ringraziare sentitamente gli Enti e le Istituzioni che hanno aderito all’evento riconoscendone l’importanza e l’utilità sociale attraverso la concessione del loro patrocinio morale e gratuito: Ministero della Salute, Croce Rossa Italiana, Arma dei Carabinieri, Regione Campania, AORN “San Pio” di Benevento, ASL di Benevento, Comune di Benevento, Ordine dei Medici di Benevento.

Presenzieranno all’evento il Direttore UOC Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’AORN SAN PIO e Componente del Comitato Esecutivo Nazionale FADOI Maria Gabriella Coppola,il Presidente Provinciale della Croce Rossa Giovanni De Michele, il Direttore Generale AORN SAN PIO Maria Morgante, il Direttore Generale ASL Benevento Gennaro Volpe, il Sindaco Comune di Benevento Clemente Mastella, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Enrico Calandro, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Benevento Luca Milano.