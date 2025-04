Giallorossi all'Avellola per acclimatarsi al sintetico Il nodo più grande rimane la sostituzione dello squalificato Talia

Prima seduta di allenamento questa mattina sul sintetico dell'Avellola, la “casa” del settore giovanile giallorosso. Per Auteri finalmente buone notizie: nessun giallorosso, fatta eccezione ovviamente per Nardi, è in infermeria. In mattinata si sono aggregati agli altri anche Ferrara e Tosca, che ieri avevano svolto lavoro differenziato all'Imbriani.

Al di là delle scelte che saranno fatte a ridosso della gara in programma domenica alle 19,30 al Monterisi di Cerignola, si può dire sin d'ora che il tecnico giallorosso avrà la possibilità di scegliere senza tribolazioni l'undici da mandare inizialmente in campo.

LA SOSTITUZIONE DI TALIA

Il nodo più difficile da sciogliere è la sostituzione dello squalificato Angelo Talia. Il mediano giallorosso dovrà rimanere a guardare questa settimana dopo aver raggiunto il limite massimo di cartellini gialli. Al suo posto il centrocampista più adatto sarebbe Viviani, anche se sul piano delle caratteristiche è abbastanza simile a Prisco. Ma le alternative sarebbero Agazzi, che non gioca da un po', e Acampora, che dà il meglio di sé in una zona di campo più offensiva.

PINATO, UNA CARTA IN PIU'

Auteri ha anche Pinato, che ha giocato un'ottima partita al Partenio dieci giorni fa. E' comunque probabile che il tecnico voglia utilizzarlo nello stesso ruolo scelto per il derby con l'Avellino.

In ogni caso c'è ancora un po' di tempo per prendere le decisioni definitive.

Domani si replica alla stessa ora (10,30) e sempre sull'impianto in sintetico dell'Avellola.