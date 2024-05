Abbattimento straordinario di cinghiali a San Bartolomeo in Galdo il sindaco Agostinelli: ora si può porre rimedio all'annoso problema grazie ai cacciatori formati

“Di cinghiali non se ne può più. Ormai siamo noi gli ospiti e loro i proprietari del territorio”. Distruggono le colture, arrivano davanti alle nostre case, passeggiano per il centro”. Così il sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli dice basta all'invasione e annuncia: “In attuazione della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 84/2024 abbiamo chiesto di attuare a San Bartolomeo un piano straordinario di cattura e abbattimento dei cinghiali. E così sarà, in tempi strettissimi”.

Questa la risposta dell'amministrazione del centro fortorino ai cittadini che da tempo lamentano problemi per la presenza dei tanti cinghiali. Un problema che coinvolge praticamente l'intero Sannio, a partire dalla città di Benevento dove spesso si registrano anche incidente stradali provocati dall'attraversamento improvviso degli animali che vengono investiti.

“Prima non si poteva. Ora si, la norma lo consente – ha rimarcato il sindaco Agostinelli -. Non è semplice ma si può fare. Ringrazio la Regione Campania con Giuseppe Porcaro e l’ATC con il funzionario Vincenzo Boscaino per aver incontrato me con l'amministrazione che dirigo nell’aula consiliare e una nutrita rappresentanza di agricoltori e di cacciatori.

Gli abbattimenti potranno essere effettuati, anche nella riserva, mediante i cacciatori di selezione abilitati ed iscritti all'elenco nazionale dei bioregolatori. A San Bartolomeo ne abbiamo più di 10 già formati e abilitati; questi, nei prossimi giorni, con apposito decreto, verranno autorizzati dalla Regione Campania; potranno iniziare gli abbattimenti straordinari, se tutto va bene, già da sabato 25 maggio.

Grazie ai cacciatori per essersi formati e per aver messo a disposizione dell’intera comunità le loro abilità e la loro professionalità.

Grazie agli agricoltori per la sinergia ed il contributo che siamo certi non faranno mancare. Grazie alle associazioni di categoria ed al dott. Luigi Circelli per il sostegno e la vicinanza mai venute meno.

Ognuno di noi – conclude il sindaco Carmine Agostinelli - farà la propria parte e confidiamo tantissimo in risultati rapidi e lusinghieri. È l’unico modo che abbiamo per difenderci dall’invasione di questi ungulati”.