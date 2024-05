Centri per l’Impiego di Benevento passano alla Regione Provvedimento anche per gli uffici di San Bartolomeo e Sant'Agata

La Provincia di Benevento ha trasferito, “ope legis” alla Regione Campania le sedi dei Centri per l’Impiego di Benevento, Sant’Agata de’ Goti e San Bartolomeo in Galdo.

A firmare il documento il Direttore Generale della Regione Campania Ennio Parisi ed il Dirigente del Settore Patrimonio della Provincia Salvatore Minicozzi. Il provvedimento, che dà esecuzione al trasferimento autorizzato dal Consiglio Provinciale di Benevento con la deliberazione n° 37 del 2023, taglia l’ultimo legame che la Provincia conservava per le Politiche del Lavoro sul territorio avendo le legge n. 56 del 2014, nell’ambito della riforma dell’ordinamento degli Enti Locali territoriali, sottratto tale competenza alle Province.

Infatti, dopo la sottoscrizione delle Intese Istituzionali del giugno 2016 per il trasferimento alla Regione Campania del personale dipendente dei Centri per l’Impiego, alla Provincia erano rimasti tuttavia ancora la competenza sulle strutture immobiliari delle sedi degli ove veniva erogati e si svolgevano i servizi per il lavoro.

I beni, già nella disponibilità della Regione Campania, da oggi sono dunque nella sua piena proprietà. Nella foto l’ingresso ed alcuni ambienti del Centro per l’Impiego di Benevento in via XXV Luglio.