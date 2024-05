Una luce per la vita: domenica a Pietrelcina fiaccolata per i malati oncologici Presentato l'evento promosso da “The Power of Pink”, movimento ispirato dal senologo Carlo Iannace

Spiritualità e speranza sono le emozioni dominanti per chi percorre la strada che dal centro di Pietrelcina conduce a Piana Romana. Lo stesso cammino che era solito percorrere San Pio e che sarà teatro della seconda edizione dell’evento “Una Luce per la Vita”, la Fiaccolata per i malati oncologici”, in programma domenica 26 maggio, presentata questa mattina alla Rocca dei Rettori di Benevento.

Una manifestazione organizzata da “The Power of Pink”, il movimento ispirato dal senologo Carlo Iannace che ha fatto della prevenzione una bandiera.

Contano di superare il successo dello scorso anno quando vi parteciparono oltre mille persone gli organizzatori dell'appuntamento promosso con il patrocinio del Comune di Pietrelcina, della Provincia di Benevento, di Futuridea, della LILT di Benevento e dell’Associazione Culturale “La via dei Conventi di Padre Pio”.

“Non solo le cure ma anche la cura, la speranza e la spiritualità, sono essenziali per i malati oncologici – ha spiegato il dottore Iannace -. Torniamo a proporre anche quest'anno l'evento sempre nel segno di Padre Pio”.

Non a caso, infatti, la manifestazione si celebra a ridosso del 25 maggio, giorno della nascita di Padre Pio.

“Pietrelcina si caratterizza come luogo di accoglienza e spiritualità – dice Fra Daniele Moffa, parroco di Pietrelcina -, dove si cerca quella pace interiore che la fede può dare. Siamo pronti ad accogliere tutti diffondendo un messaggio di speranza. Per l'occasione è stato realizzato un braccialetto – rosario che sostiene l'associazione di madri che, pur in difficoltà, hanno scelto di non abortire”.

All'incontro anche il saluto del presidente della Provincia, Nino Lombardi, del primo cittadino di Pietrelcina, Salvatore Mazzone e del sindaco di Benevento, Clemente Mastella.