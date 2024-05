Loculi al Cimitero di Benevento: c'è l'avviso per realizzazione e assegnazione Possibilità per residenti e non residenti con parenti in città di presentare istanza

E' stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente l'avviso pubblico la procedura per la realizzazione e l'assegnazione di loculi presso il Cimitero di Benevento, attraverso la modalità dell'autofinanziamento (la costruzione è finanziata attraverso i proventi pagati dai cittadini interessati alla concessione d'uso).

L'avviso revede la possibilità di presentare istanza per i residenti nel Comune di Benevento o per i non residenti che abbiano con residenti in città uno dei seguenti rapporti di parentela:? un rapporto di coniugio (vedovo/a del coniuge deceduto); un grado di parentela in linea retta fino al 2° grado di ascendenza/discendenza (padre, nonno, figlio, nipote discendente); un grado di parentela in linea collaterale fino al 2° grado (fratello/sorella, nipoti) del defunto. Ancora i soggetti residenti nel Comune di Benevento, che risultino avere uno dei rapporti di parentela sopracitati con un defunto i cui resti dimorano attualmente in un altro cimitero. Il periodo della concessione d'uso del loculo sarà trentennale. La domanda, che dovrà essere redatta nelle forme indicate dal fac-simile allegato al bando, va presentata tassativamente entro le ore 17:00 del 20 giugno 2024, a mezzo Pec, al seguente indirizzo: cimitero@pec.comunebn.it. Un apposita commissione si occuperà successivamente di esaminare le istanze e formare la graduatoria.