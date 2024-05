Benevento: sistema fognario, ripartiti i lavori Azione propedeutica alla costruzione del depuratore cittadino

"Il Commissario Straordinario per la depurazione sta completando le indagini geologiche ed ambientali nell’area dove sarà ubicato il depuratore. Si tratta di un'attività prioritaria e propedeutica alla cantierizzazione delle opere. Tuttavia abbiamo chiesto di velocizzare le attività riguardanti la realizzazione del sistema fognario, almeno per quelle parti di opere che non subiranno modifiche a seguito della definizione dell’impianto di depurazione. In ragione di ciò questa mattina l’Impresa esecutrice ha avviato i lavori di organizzazione del cantiere su Via De Rienzo per la realizzazione di un impianto di sollevamento e la posa in opera di una condotta premente", lo scrivono in una nota il sindaco Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Pasquariello. "Nel contempo si stanno definendo con la Gesesa i tratti fognari da realizzare lungo il Torrente San Nicola nel tratto che va dalla Rotonda di Via San Pasquale fino a Cretarossa e/o il Ponte delle Tavole. Quando avremo l’autorizzazione di Rete ferroviaria italiana (Rfi) procederemo alla realizzazione di un ulteriore impianto di sollevamento sui terreni di proprietà delle ferrovie nei pressi del Pala Parente onde realizzare una ulteriore condotta fino alla pista ciclabile", concludono il sindaco e l'assessore.