Studenti dell'Istituto Tecnico Industriale "Lucarelli" incontrano le aziende Terza edizione del Career Day presso la scuola di Benevento

Si terrà il prossimo 5 giugno la terza edizione del Career Day, organizzata dall'Istituto Tecnico Industriale "G. Bosco Lucarelli" di Benevento. L'evento è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno, con l'obiettivo di far conoscere le opportunità offerte dalle aziende del territorio e favorire la crescita locale attraverso la permanenza dei giovani.

Oltre 30 aziende hanno aderito all'iniziativa: A Software Factory, Adecco Italia, Agrimacchine Panella - Affare Trattore, Agrodigit, Apis – Agenzia per il Lavoro, Codexa, Cornaglia Group, Cosmind, CSC Informatica, Deda Next, European Pizza Group, Fadora, Ficomirrors Italia, Geo-In, Geolumen, IDNAMIC, Martino Nardone, Matter Economy, Microgame, MUGA ICT, Nashira Hard Metals, Next Group Italia, Powerflex, RAM Consulting, Spazio Lavoro – Consulenti per il lavoro, Termotrade, TopView, Umberto Rosiello - Ricambi Auto, V-Energy. La cui partecipazione testimonia la volontà di costruire un rapporto solido e duraturo con gli imprenditori locali, al fine di modulare i programmi di studio e le competenze tecniche degli studenti in linea con le esigenze del territorio.

Gli studenti avranno anche l'opportunità di incontrare le realtà formative del territorio, tra cui l'Università degli Studi del Sannio, l'Università Giustino Fortunato, l'ITS Academy Energy Lab e l'ITS Academy ICT Campus.

Scopo di queste iniziative, quello di fornire una panoramica sulle opportunità formative e professionali disponibili, contribuendo a creare un collegamento stabile e fruttuoso tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Il progetto Career Day Industriale è coordinato dalla Dirigente Scolastica Maria Gabriella Fedele, con il supporto dei docenti referenti i professori Armando Calabrese e Antonio Pepe, e dei docenti tutor PCTO, si avvale del supporto di Confindustria Benevento, Sannio Valley e l'incubatore SEI Sannio per il prezioso supporto nell'organizzazione di questo evento.