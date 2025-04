Giudice Sportivo: De Livio (Latina) 3 turni di stop 2 giornate per il Sorrentino Cuccurullo, una per Patierno (Avellino)

Pubblicate dalla Lega Pro le decisioni del Giudice Sportivo relative all'ultima giornata di campionato. Queste quelle relative al girone C



AMMENDE A SOCIETA'

CATANIA 2.500 EURO; CASERTANA E CAVESE 500 EURO; LATINA 400; TEAM ALTAMURA 300.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI LIVIO LORENZO (LATINA) "per aver protestato nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli una frase offensiva; dopo la notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all'Arbitro proferendo nei suoi confronti un ulteriore frase offensiva".

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUCCURULLO MARCO (SORRENTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARMINI NICOLO (CROTONE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

DE ROSA ROBERTO (GIUGLIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)

VANO MICHELE (CASERTANA)

VONA EDOARDO (LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COCCIA GIUSEPPE (AUDACE CERIGNOLA)

PATIERNO FRANCESCO COSIMO (AVELLINO)

DI TACCHIO FRANCESCO (CATANIA)

CANGIANIELLO SIMONE (SORRENTO)