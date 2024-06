Unisannio in Comune’, approfondimenti su Codice del Terzo Settore Per promuovere la crescita professionale e l’elevazione delle competenze nel settore pubblico

Prende il via ‘Unisannio in Comune’, il progetto di formazione continua dei dipendenti comunali che vede il Comune di Benevento e l’Università degli Studi del Sannio unite in una partnership strategica allo scopo di promuovere la crescita professionale e l’elevazione delle competenze nel settore pubblico.

Il primo modulo formativo avrà inizio domani e si concluderà giovedì e avrà ad oggetto gli ambiti applicativi del Codice degli Appalti e del Codice del Terzo Settore, i principi, le finalità e i limiti dell’Amministrazione condivisa e degli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione e ancora del welfare d’accesso. Docente del corso sarà il professor Pasquale Bonasora.

“Con il primo appuntamento che riguarda il quadro d’applicazione del Codice del Terzo Settore e strumenti fondamentali e delicati come la co-.progettazione e il welfare d’accesso– spiega l’assessore al Personale Carmen Coppola – parte un’iniziativa cui teniamo particolarmente per la scelta strategica di incrementare le skill competences dei dipendenti comunali attraverso una forma di collaborazione istituzionale con la principale istituzione scientifica del territorio. L’arricchimento qualitativo delle risorse umane è una leva fondamentale per garantire performance professionali all’altezza nell’interesse anzitutto dei cittadini di Benevento”.

“Il modulo formativo in questione – spiega il dirigente alle Risorse Umane Gennaro Santamaria – riguarda alcuni strumenti operativi di cruciale importanza, in particolare nel settore dei Servizi al cittadino e delle Politiche sociali. Particolarmente significativo è l’approfondimento del perimetro d’applicabilità del Codice del Terzo Settore e di quello degli appalti, mediante un esame approfondito dei riferimenti normativi e del disegno legislativo 117 del 2017. Ancora sarà assai utile un’analisi ponderata dei limiti e dei confini che disciplinano le iniziative di partenariato mediante gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione che tuttora restano elementi imprescindibili nell’implementazione dei servizi di welfare comunale".