Potenziamento trasporto pubblico locale a servizio poli scolastici: ok in Giunta Mastella e Ambrosone: incrocia due diritti fondamentali, quello allo studio e quello alla mobilità

La Giunta del Comune di Benevento ha approvato la proposta di potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale a servizio dei poli scolastici.“E’ una delibera importante – spiegano il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone – perché incrocia due diritti fondamentali, quello allo studio e quello alla mobilità. Affinché la Regione finanzi i maggiori costi derivanti dall’implementazione del servizio, abbiamo predisposto uno studio che tiene in debita considerazione alcuni elementi oggettivi che giustificano l’istanza di potenziamento. In particolare, abbiamo registrato che il servizio presenta delle carenze nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 15:00-18:00, particolarmente funzionali tanto alle esigenze degli studenti universitari che frequentano i poli accademici presenti in città, quanto agli allievi che frequentano i numerosi corsi sportivi, ludici, formativi e specialistici organizzati dagli istituti scolastici. Riteniamo dunque necessario adeguare il servizio alle nuove esigenze. Abbiamo esaminato, in maniera approfondita, l’impatto del prossimo spostamento del terminal extra-urbano, con specifica attenzione ai collegamenti sia con le scuole che con i presidi ospedalieri. All’esito di quest’articolato approfondimento, la Giunta ha richiesto un maggior fabbisogno chilometrico di 480mila chilometri annui, da sommare all’attuale Piano Linee del Servizio Tpl. Siamo fiduciosi che la Regione Campania supporti questa proposta di rafforzamento del servizio di trasporto pubblico a servizio degli studenti, dei lavoratori e di tutti i cittadini di Benevento e della provincia”.