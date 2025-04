Benevento.Varato il dispositivo del traffico per la processione del Cristo Morto In programma venerdì 18 aprile. Ecco le strade chiuse per la cerimonia religiosa

Benevento, 14 aprile 2025 – In occasione della Processione del Cristo Morto, in programma venerdì 18 aprile, vigerà il seguente dispositivo del traffico: istituzione del divieto di sosta, con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” e valenza anche per i residenti ed autorizzati, lungo le strade di seguito elencate ma partire dalle ore 17:00 e fino all’avvenuto passaggio della processione: corso Garibaldi nel tratto dalla Basilica Cattedrale fino a piazza IV Novembre, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Ennio Goduti; chiusura al traffico veicolare delle strade di seguito elencate, con valenza anche per residenti e autorizzati, a partire dalle ore 20:00 e fino all’avvenuto e completo transito della processione: corso Garibaldi nel tratto dalla Basilica Cattedrale fino a piazza IV Novembre, viale dei Rettori, via del Pomerio, via Ennio Goduti.