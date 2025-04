Call for Ideas, nuova opportunità per i giovani che vogliono fare impresa Il progetto promosso dal Comune di Benevento per il "tuo passaporto per restare"

Il sindaco Clemente Mastella e il delegato alle Politiche Giovanili Italo Barbieri rendono noto che il 12 maggio è la data ultima per candidare la propria idea imprenditoriale alla Call for Ideas di “Benevento Boost: il tuo passaporto per restare!”. Il progetto, promosso dal Comune di Benevento e co-finanziato da Anci e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Fondo Politiche Giovanili 2020-2021, da ormai un semestre anima il territorio sannita con numerose iniziative volte a stimolare e supportare l’autoimprenditoralità nella popolazione under 35.

Con la “Call for Ideas” il Comune intende individuare idee imprenditoriali originali e innovative al fine di assegnare n. 5 Voucher consulenziali del valore di € 5.000,00 ciascuno spendibili in servizi per avvio attività, marketing e digital marketing, logistica & facilities, erogati dai partner di progetto SEI Sannio s.r.l., Projenia SCS, e Università Telematica Giustino Fortunato.

Le candidature possono essere presentate da un solo proponente o da un team composto da sole persone fisiche che non hanno ancora costituito la propria startup, oppure da “startup innovative” o “imprese” costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della candidatura e la cui maggioranza del capitale sociale è detenuto da giovani dai 18-35 anni.

La proposta imprenditoriale dovrà riguardare i comparti che meglio identificano il territorio sannita quali agricoltura, enogastronomia, turismo e servizi per la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale locale, servizi del terziario quali ad esempio l’accoglienza turistica ed extralberghiera, ICT e servizi digitali innovativi.

Per candidarsi basta accedere al sito web dedicato www.beneventoboost.it e compilare online il form di domanda e il business plan con le informazioni richieste inerenti l’idea progettuale. Ogni proponente, poi, dovrà presentare la propria idea ad una commissione di valutazione nel corso di un Pitch day.

Per informazioni sulla Call For Ideas e per restare aggiornati su tutte le potenzialità ed opportunità del progetto “Benevento Boost: il tuo passaporto per restare!” sono attive le pagine social @beneventoboost su Instagram e Facebook e il sito web www.beneventoboost.it