Nella notte tra mercoledì e fino all'alba di giovedì 13 stop idrico a Benevento Ecco le zone interessate dall'interruzione notturna

Gesesa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica a Benevento sarà sospesa l’erogazione mercoledì 12 giugno dalle ore 23 alle 4 di giovedì 13 giugno, nelle seguenti zone: Via Posillipo, Viale San Lorenzo, Via Cellarulo, Via Torre della Catena, Via Rotari, Via Ilderico, Via Munazio Planco,Via Appia Antica,Via Appio Claudio, Via Antico Sannio Via San Cosimo Piazzale Catullo e relative traverse, Viale dell’Universitá, Via Giuseppe Cassella, Via Colonnette, Via Padre Innocenzo Polcari,Via Abbazia, Via Vincenzo Tomaselli, Corso Dante Alighieri,Via Agilulfo, Via Carlo Pedicini, Via Vincenzo Cimbaroli,Via Nuova Calore, Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, Via Mario Verrusio, Via Fragola, Piazza San Donato,Via San Donato, Via Sessualdo, Via Capitano Luca Mazzella, Via San Cristiano, Via San Filippo, Vico San Gennaro Via San Gaetano, Via Manfredi di Svevia Via Gesù Bambino di Praga, Via Port’Arsa, Via Parrocchia Nuova, Via Carlo Torre,Vico I Triggio, Vico II Triggio,Vico III Triggio,Via Giovan Battista Bosco Lucarelli, Via Porta Nuova, Via Raffaele Calabria Traversa I Torre della Catena, Via Angelo Catone, Via Tommaso Rossi, Via Ursus e Via Badia San Pietro.

Gesesa ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717.