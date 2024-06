Montesarchio-Benevento a piedi lungo l'Appia patrimonio Unesco Protagonista il gruppo Taburno Trekking Montesarchio che ha aderito all'evento "Appia Week"

Sono partiti questa mattina sul piazzale della Torre e del Castello di Montesarchio per arrivare qualche ora dopo a Benevento sotto il maestoso Arco di Traiano.

In vista del riconoscimento Unesco a patrimonio mondiale dell'umanità per l'appia Antica, che sarà ufficializzato a fine luglio in India, il Sannio riscopre il turismo lento.

Tra i primi protagonisti il gruppo Taburno Trekking Montesarchio che aderendo all'evento "Appia Week", staffetta pedociclistica sull'Appia Antica, in qualità di "ambasciatori" ha percorso il tratto di circa 20 km camminando solo ed esclusivamente, sul vero percorso dell'Appia Antica e documentando i tratti originali esistenti e ancora visibili della Regina Viarum.

“Il nostro gruppo, composto da 24 persone ha seguito fedelmente l'antico tracciato dell'Appia da Montesarchio a Benevento – ci spiega all'arrivo il presidente di Taburno Trekking Montesarchio, Mario Cecere –. Siamo molto abituati a camminare, 20 chilometri li percorriamo spesso in montagna, ma camminare sulle orme della storia ha tutto un altro significato. E' stato davvero emozionante rivivere un percorso che ha più di duemila anni di storia e che purtroppo è stato spesso dimenticato e poco valorizzato”.

A salutare il gruppo a Montesarchio, alla partenza, l'assessore alla Cultura del Comune Morena Cecere e una volta a destinazione non è mancata la foto di rito e un brindisi per celebrare l'impresa. La valorizzazione dell'Appia, è bene ricordarlo, passa innanzitutto attraverso chi la percorre ed è indispensabile un'azione sinergica per proteggerla e rendere il tragitto accogliente per i camminatori.