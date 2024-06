Telese Terme. Dal 18 al 21 luglio torna il "Telesia for Peoples" 11esima edizione della manifestazione organizzata dall'Associazione Icosit

Per l’undicesimo anno consecutivo sarà la Città di Telese Terme ad ospitare il “Telesia for Peoples”, l’evento nato da un’idea dell’Associazione italoamericana “Icosit”. La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Telese Terme, della Provincia di Benevento e della Regione Campania, si svolgerà dal 18 al 21 luglio nel parco delle Terme di Telese.

Scopo della manifestazione, cui si accede gratuitamente, è sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica quanto mai attuale: l’integrazione tra i popoli. “Quest’anno – dice il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente di Icosit – il comitato scientifico ha deciso di dedicare la manifestazione a Daniel Devarjaye, detto ‘Dj’, un ragazzino di 12 anni del Texas che combatte contro un male incurabile. A Dj, tramite il professor Elia Mannetta vice presidente dell'associazione "Icosit", i Carabinieri hanno già donato il calendario storico 2024, una Giulia dell'Arma radiocomandata e un berretto con fiamma. Un piccolo gesto di solidarietà per un bambino che, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato una forza e un coraggio davvero speciali: 4 anni fa, nella prognosi iniziale, gli era stata data un'aspettativa di vita di 5 mesi, ma Dj continua a combattere e a coltivare il suo sogno di diventare un agente di polizia e battere il Guinness World Record. Negli Stati Uniti è scattata una gara di solidarietà ed oggi Dj rappresenta oltre 800 forze di polizia, continuando nella sua ‘mission’ di far conoscere la difficile situazione dei bambini malati di cancro. Un esempio di speranza e di coraggio. Un insegnamento per tutti a non mollare mai, anche di fronte alle avversità più difficili”.

A “Dj” il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi, ha riservato una giornata speciale quando giungerà in Italia per il “Telesia for Peoples”.

Per il 16 luglio, infatti, il Comandante Luzi ha autorizzato la visita ai reparti dell’Arma presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” di Roma a coronamento della quale verrà conferita al giovane Daniel una tessera di socio “ad honorem” da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Anche per il 2024 Icosit conferirà, nella serata conclusiva, il Premio “Telesia for Peoples”, giunto alla sua settima edizione, che viene assegnato a personaggi (esponenti del mondo della Chiesa e delle Istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori, accademici, sia italiani che non) che nella loro attività “non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli”.