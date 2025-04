Bar tabacchi nel mirino, ladri ostacolati dall'antifurto nebbiogeno: due fermi Benevento. E' accaduto in via Nenni. Raid anche all'Agenzia dell'entrate

Hanno colpito ancora, per la terza volta in meno di un anno. Nel mirino è finito nuovamente il bar tabacchi all'interno dell'impianto di carburante in via Nenni, nella zona alta di Benevento. L'orologio segnava all'incirca l'una e mezza quando, secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno rotto la vetrata inferiore della porta d'ingresso e sono penetrati nel locale, dove hanno dovuto fare i conti con l'attivazione dell'antifurto nebbiogeno di cui l'attività commerciale è dotata.

Nonostante la nebbia che ha invaso l'ambiente, i ladri sono riusciti a portar via la cassetta del registratore di cassa, nella quale non c'erano soldi, ma non le sigarettte, e a danneggiare alcune apparecchiature. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, che hanno avviato le indagini.

Incursione anche negli uffici dell'Agenzia delle entrate, in via Moro, dove le attenzioni sono state rivolte al distributore di bevande, dal quale sono state trafugate le monete.

Due le persone fermate: un 35enne di Benevento - E. T.- e la compagna, di Serino, entrambi difesi dall'avvocato Fabio Russo.