Ladri scatenati a Benevento, colpi in serie in uffici, scuole e in un tabacchi Oltre agli episodi di via Nenni e via Moro, furti in 2 scuole, Ispettorato lavoro e Cupa Ponticelli

Il fenomeno dei furti ai danni di distributori e in attività commerciali ha assunto nei mesi una frequenza mai registrata prima e preoccupante a Benevento.

Oltre ai due colpi (LEGGI ALTRO ARTICOLO) in un tabacchi in via Nenni e all'agenzia delle entrate in via Moro – in questo caso sono state fermate due persone -, durante il fine settimana se ne sono registrati altri. A partire dai soldi contenuti nelle gettoniere dei distributori della scuola del quartiere Capodimonte, del Liceo Scientifico Rummo di via Santa Colomba, in una delle sedi Misericordia (via Ricci) e presso gli uffici dell'Ispettorato del Lavoro.

Furto anche all'interno di un tabacchi in via Cupa Ponticelli. In questo caso, dopo aver forzato la porta d'ingresso i ladri hanno portato via sigarette e soldi. Sul posto le forze dell'ordine che hanno effettuato i sopralluoghi ed avviato le indagini.