Padre Isaia Columbro da Foglianise dichiarato venerabile da Papa Francesco L'annuncio del sindaco di Foglianise, Mastrocinque che ringrazia il Pontefice

“È con grande emozione che ho appreso la notizia della promulgazione del Decreto, autorizzato da Papa Francesco, che riconosce le virtù eroiche del nostro illustre concittadino, il Servo di Dio Isaia Columbro da Foglianise (al secolo Nicola Antonio Maria), sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori. Padre Isaia è nato a Foglianise l’11 febbraio 1908 e ha concluso il suo percorso terreno il 13 luglio 2004 presso la Basilica della Santissima Annunziata e Sant'Antonio di Vitulano”.

Così il Sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque che annuncia l'importante novità.

“Questa notizia – afferma Mastrocinque – arriva esattamente dieci anni dopo la prima Sessione pubblica dell’Inchiesta diocesana che ha dato avvio al Processo di Canonizzazione di Padre Isaia Columbro. Un decennio di lavoro, fede e speranza che culmina in un riconoscimento che onora la sua memoria e il suo esempio di santità.

Desidero esprimere a nome personale, dell’Amministrazione comunale e della comunità di Foglianise, il mio più profondo ringraziamento a Papa Francesco per la firma del decreto di venerabilità e al Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

Così come siamo riconoscenti all'arcivescovo di Benevento, monsignore Felice Accrocca, la cui guida spirituale e supporto sono stati essenziali in questo lungo e significativo percorso. Infine, un sentito grazie va anche all’Ordine dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia; al Postulatore Generale, Padre Giovangiuseppe Califano e al Vice Postulatore, Padre Domenico Tirone”.