Padre Isaia e decreto di venerabilità, la gioia a Vitulano Il sindaco Scarinzi: Vitulano condivide con Foglianise, paese natale, questo grande orgoglio

Soddisfazione per il decreto di venerabilità firmato dal Papa per Padre Isaia Columbro è stata espressa dal sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi che ricorda: "Padre Isaia Columbro, nato nel vicino comune di Foglianise l’11/02/1908 ha trascorso la sua intera vita spirituale presso il convento della SS Annunziata e Sant'Antonio di Vitulano. È qui sepolto in un’area a lui dedicata del cimitero comunale. Vitulano terra di santi. Dopo San Menna eremita padre Isaia venerabile e probabile prossimo santo. Vitulano condivide con Foglianise, paese natale, questo grande orgoglio e si appresta a vivere con il suo convento e la sua basilica questa festa spirituale che è propria di tutta la valle".