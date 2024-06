Ripulite le strade di contrada San Vitale grazie ai volontari L'iniziativa del comitato Pantano - San Vitale alle porte di Benevento

Giornata ecologica organizzata dal Comitato Pantano - San Vitale nella zona residenziale alle porte della città.

Iniziativa voluta dal comitato di zona per richiamare tutti a un corretto comportamento nei riguardi dell'ambiente ed al rispetto nei confronti della natura, sensibilizzando l'opinione pubblica ad avere cura del proprio territorio salvaguardando l'ambiente naturale che ci circonda.

I volontari sono scesi in strada 'armati' di scope, palette e anche di un mezzo meccanico per ripulire la strada che conduce nel cuore di contrada San Vitale.

“Si ringrazia l'Asia – scrivono al termine dell'iniziativa i promotori - per la collaborazione e per la fornitura dei materiali occorrenti, si ringrazia la presenza di due giovani della contrada che hanno partecipato con intenso impegno, tanto da citare i loro nomi: Antonio Di Santo e Giuseppe Ferrone. I ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti e alla 'Ferrone Macchine' di Angelo Ferrone, sponsor del Comitato, per aver messo a disposizione gratuitamente un mezzo d'opera per la pulizia delle cenette. Queste giornate – concludono - sono portatrici di valori anche sociali, insegnano alla collaborazione, rispetto tra generazioni e aiuto reciproco, alla fine tutti i partecipanti stanchi ma soddisfatti di aver collaborato per la collettività”.