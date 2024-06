Musica, riflessioni e incontri con Estate… abbasc‘a Maronna 2024 Il programma di iniziative del centro studi del Sannio di Benevento

Estate… abbasc‘a Maronna 2024 è l'attività promossa dal Centro studi del Sannio di Benevento con iniziative gratuite estive che si terranno nel cortile della Basilica della Madonna delle Grazie di Benevento (Viale San

Lorenzo).

Quattro appuntamenti per trascorrere insieme qualche ora serena e di riflessione, con un'attenzione

specifica al nostro territorio.

Nell'occasione il Centro studi del Sannio lancia anche l'iniziativa della Cena culturale che si terrà il

29 luglio 2024 a partire dalle 21.00

"Siamo felici - afferma il Direttore del Centro studi Prof. Paolo Palumbo - di proporre questi appuntamenti che possono incontrare l'interesse di tanti perché coinvolgono tante espressioni artistiche, musica, poesia, teatro, danza, letteratura. Speriamo di offrire con questi incontri gratuiti un po' di svago e di serenità. Ringrazio la Provincia francescana dei frati minori che sostiene tutte le nostre iniziative e tutti coloro che hanno deciso di accettare l'invito del Consiglio Direttivo e di animare con la loro professionalità e competenza le serate. Crediamo molto nell'esperienza della Cena culturale del 29 luglio che sarà un momento di condivisione non solo gastronomica".

Di seguito il programma degli appuntamenti gratuiti:

8 luglio ore 21 Benevento e la storia della musica: i protagonisti a cura di Enrico Salzano e della Salzano band; 15 luglio ore 21.00 Silenzio eloquente Silence éloquent a cura di Antonella Fusco con la collaborazione di Luigi Abate e Benedetta Covino;

22 luglio ore 21.00 L’amore è un’altra cosa Riflessioni e testimonianze a cura di Giovanni Tagliaferro, Michele Ruggiano e Paolo Palumbo con la collaborazione del Centro studi danza di Carmen Castiello e Linda Ocone;

29 luglio ore 21.00 Cena culturale. Ogni partecipante deve indossare qualcosa di giallo (colore simbolo della cultura) e deve portare l’occorrente per cenare sotto le stelle: cibo, bibite, piatti, bicchieri, posate (tavoli, tovaglie e sedie sono forniti dall’organizzazione). Nel corso della serata i partecipanti sono invitati a condividere con tutti i presenti letture, pensieri, riflessioni, ricordi, poesie, musica e altre esibizioni.