L'Inner Wheel adotta la fontana "Flans Te Alo" Convenzione di durata triennale firmata oggi al Comune

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e la presidente di International Inner Wheel Club di Benevento Maria Esposito hanno sottoscritto, stamane a Palazzo Mosti, una convenzione con la quale l'associazione adotta la fontana Flans Te Alo di corso Garibaldi.

Con la convenzione, di durata triennale, Inner Wheel si impegna ad eseguire interventi di cura, decoro e valorizzazione del bene e dell'area ove è ubicata la storica Fontana. Nel documento si specifica che la cura e il decoro del bene saranno garantiti sempre in conformità alle prescrizioni tecniche degli enti istituzionali competenti, mentre tra gli interventi di valorizzazione è indicata, a titolo esemplificativo, l'apposizione di targhe o fioriere di abbellimento. L'Amministrazione, altresì, si è riservata l'uso del bene per proprie manifestazioni, con preavviso di venti giorni.

La convenzione Inner Wheel rappresenta un progetto-pilota, dal momento che l'Amministrazione intende perseguire intese analoghe con altre associazioni per altri beni storici della Città.