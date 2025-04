Benevento, allenamento pomeridiano Domani una sola seduta per la truppa giallorossa

Dopo l'amichevole sul campo di Apice, il Benevento è tornato ad allenarsi all'Imbriani, con la mente già rivolta alla partita della prossima settimana al Monterisi di Cerignola.

La squadra giallorossa ha svolto una seduta pomeridiana di allenamento che ha visto diverse fasi di lavoro. “La sessione è iniziata con un'attivazione, seguita da esercitazioni a gruppi. Il primo gruppo si è concentrato su esercitazioni difensive e lavoro di forza in palestra, mentre il secondo gruppo ha lavorato sulla ricerca della profondità e sulla forza in palestra. Successivamente, i due gruppi si sono riuniti per un'esercitazione ad alta intensità. La parte finale dell'allenamento ha previsto un lavoro a secco focalizzato sulla potenza lattacida, concludendo con un scarico finale”. Lavoro studiato proprio in una settimana che non prelude alla partita domenicale. Per la settimana prossima si spera di poter riaccogliere in gruppo anche Ferrara, ormai assente da oltre un mese dai campo di gioco.

Domani la squadra sosterrà una sola seduta di allenamento nel pomeriggio alle 15, che sarà replicata anche sabato alla stessa ora. Poi Auteri concederà domenica e lunedì liberi. Si riprende martedì 8 aprile alle 15.