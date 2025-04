Cerreto celebra chiusura 300° anniversario nascita di Silvestro Jacobelli Sannita che ha segnato la storia dell'arte internazionale

Il 5 aprile 2025, Cerreto Sannita concluderà le celebrazioni per il 300° anniversario della nascita di Silvestro Jacobelli, artista originario di Cerreto Sannita che ha segnato la storia dell'arte internazionale con la sua carriera che lo ha visto attivo in Italia, Spagna, Messico e Perù.

Le iniziative per celebrare il Tricentenario di Jacobelli, organizzato con la collaborazione tra l’Associazione Socio Culturale Cerretese, le Parrocchie S. Martino Vescovo e Sacro Cuore, la Pro Loco Cominium, il GAL Titerno, Terre Magiche Sannite e Comune di Cerreto Sannita, sono iniziate il 5 aprile 2024 e hanno già visto una serie di eventi significativi, tra cui la messa celebrata dal Vescovo Mons. Giuseppe Mazzafaro nella Chiesa di San Rocco per inaugurare l'anno del "Tricentenario dalla nascita di Silvestro Jacobelli" con la presentazione dell’opuscolo “Silvestro Jacobelli” di Don Edoardo Viscusi, la presentazione del libro “Uno scultore per le Nuove Terre – Silvestro Jacobelli da Cerreto al Viceregno del Perù” di Francesco De Nicolo, e l'inaugurazione della "Mostra Impossibile", oggi allestita nella Chiesa di San Rocco.

L’Amministrazione Comunale di Cerreto Sannita, con la cerimonia di sabato 05 aprile 2025, chiude ufficialmente le celebrazioni del Tricentenario della nascita di Silvestro Jacobelli, contribuendo a riportare alla luce la memoria di un grande artista, il cui talento ha attraversato le frontiere e che oggi merita di essere ricordato apponendo presso la casa natale dell'artista una targa commemorativa alla presenza dell'Ambasciatore del Perù in Italia.

La mattina del 5 aprile 2025 la manifestazione avrà un carattere istituzionale. L'Ambasciatore del Perù in Italia sarà accolto presso Palazzo Sant'Antonio dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale di Cerreto Sannita per un incontro ufficiale, durante il quale verranno espressi i saluti istituzionali, celebrando così il legame tra Cerreto e il Perù, dove Jacobelli ha svolto gran parte della sua carriera. Nel pomeriggio, alle ore 16, presso la casa natale di Silvestro Jacobelli, situata in Via Sannio, si terrà la cerimonia di apposizione della targa commemorativa, alla quale parteciperanno le autorità politiche, le associazioni locali e la cittadinanza. La giornata si concluderà con la visita alla “Mostra Impossibile” allestita presso la Chiesa di San Rocco.

Con questo evento, l’Amministrazione Comunale di Cerreto Sannita conclude le celebrazioni del tricentenario della nascita dell'artista, restituendo a Silvestro Jacobelli il posto che merita nella storia dell’arte e della cultura.