Festa Madonna Grazie: a Viale Università la fermata dei bus sostitutivi Eav Fermata dei mezzi, in sostituzione di quella in via Munanzio Planco

Con ordinanza dirigenziale, è stato disposto il cambio percorso, in occasione della festa della Madonna delle Grazie, degli autobus dei servizi sostitutivi di Eav Bus. La fermata dei mezzi, in sostituzione di quella in via Munanzio Planco, sarà all'altezza del mercato dell'ortofrutta, in viale dell'Università, sia all'andata che al ritorno. Il percorso seguito dai bus in ambito urbano sarà il seguente: viale Principe di Napoli, corso Vittorio Emanuele, piazza Orsini, via Porta Rufina, viale dell'Università, via Napoli, via delle Puglie, via dei Mulini, via Rummo, via Goduti, via del Pomerio.