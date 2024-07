Nel Sannio nuovo statuto per la Fondazione ICT Campus Academy Rieletto presidente all'unanimità Gerardo Canfora, rettore della Università del Sannio

Si è riunita ieri presso la sede del Rettorato dell’Università del Sannio in Piazza Guerrazzi, alla presenza del notaio Ambrogio Romano, l’assemblea di partecipazione della Fondazione ICT Campus Academy.

Presenti numerosi i soci fondatori convocati per le modifiche statutarie resesi necessarie dal mutato quadro legislativo, che richiede nuovi requisiti, patrimoniali e organizzativi, per le Fondazioni ITS costituite.

All’approvazione del nuovo statuto è seguita poi la nomina degli organi della fondazione, con la riconferma, all’unanimità, del presidente Gerardo Canfora, rettore della Università del Sannio e dei membri del CDA.

E’ stato affrontato anche lo stato dell’arte delle attività dell’Ente, che vanno avanti spedite. Le studentesse e gli studenti del primo corso, “Microservizi & Cybersecurity”, hanno cominciato il primo periodo di stage presso le aziende della fondazione, a valle di due giornate di incontri studenti-aziende che si sono svolte il 13 e 14 giugno presso la sede di Futuridea.

Di prossima pubblicazione i bandi per due nuovi corsi: Corso in “Network e Cybersecurity” a Benevento e Corso in “Network e IoT” a Napoli.

Con l’importante tassello di ieri la Fondazione ICT Campus si conferma protagonista importante di formazione e promozione orientata ai processi di Digital Transformation e Innovation.

Le finalità istituzionali ed il raccordo con i tanti qualificati partners del progetto sono quelle di generare occupazione, soddisfare i bisogni delle aziende, trattenere i giovani sui territori ed attrarre investimenti.