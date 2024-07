Prevenzione tumori al seno: visite gratuite al Rione Libertà Lunedì l'appuntamento con il patrocinio del comune di Benevento

La Carovana della prevenzione Komen Italia fa tappa a Benevento. Lunedì 15 luglio dalle ore 9:00 alle ore 15:00 visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno destinati alle donne non inserite nelle liste di screening regionali (mammografia per donne fra i 40 e i 45 anni e over 70 e ecografia senologica under 40). Le visite si svolgeranno al Rione Libertà (via Torino, civico 1). Per la prenotazione occorre cliccare sul seguente link: www.komen.it/carovana-della-prevenzione-benevento2024. L'evento è patrocinato dal Comune di Benevento.