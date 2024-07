Sversamenti illeciti: Asia chiude ecopunto Madonna della Salute In alternativa, i cittadini potranno usufruire di quello definito Montecalvo

L’Asia comunica che a partire da lunedì prossimo 15 luglio, come stabilito dal piano di razionalizzazione predisposto dall'Azienda ed approvato dal Comune di Benevento, l'ecopunto denominato Madonna della Salute sarà soppresso.

In alternativa, i cittadini potranno usufruire di quello definito Montecalvo, posto all’inizio della contrada all’incrocio con la strada provinciale che porta a San Leucio del Sannio, che si trova a pochi metri da quello soppresso e sarà potenziato. In accordo con i funzionari amministrativi aziendali e recependo le istanze pervenute dai residenti della zona, l'amministratore unico Donato Madaro di concerto con l'amministrazione comunale, ha stabilito che il sito soppresso sarà comunque dotato di telecamere di videosorveglianza in modo da evitare sversamenti illeciti. Si ricorda che il conferimento dei rifiuti ammessi negli ecopunti, e quindi tutti rifiuti che costituiscono imballaggi e cioè plastica, carta, cartone, vetro, umido e materiale non riciclabile sono da conferire dalle ore 7 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7 alle 14 del sabato. La domenica è vietato il deposito dei rifiuti.

Si ricorda, altresì, che non possono essere conferiti negli ecopunti cartoni di utenze non domestiche, gli ingombranti (sedie, tavoli, stendini, vasi, etc), macchinari elettrici ed elettronici e scarti da piccole lavorazioni edili. Questi ultimi rifiuti vanno portati all’Ecocentro comunale di Fontana Margiacca. Si ricorda che i rifiuti ingombranti possono essere anche ritirati a domicilio dall’Asia, previo appuntamento da fissare telefonando al numero verde 800 194919.