A Benevento c'è il centro per bambini autistici e di Neuropsichiatria infantile FOTO - Asl e Comune inaugurano la Casa di Jonas. Volpe: grazie a Regione e Comune

“Per tutta la città è una giornata di festa. Festa di solidarietà e amore”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella questa mattina al taglio del nastro della Casa Jonas, l'edificio che il Comune ha donato all'Asl di Benevento e grazie ai fondi Pics è oggi una struttura sanitaria dedicata alla neuropsichiatria infantile e in particolare ai bambini che soffrono di autismo.

“Una nuova struttura fortemente voluta dalla Regione Campania con il presidente De Luca” ha rimarcato il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe che ha tagliato il nastro con il sindaco Mastella. “Un edificio – ha spiegato il dottore Volpe - donato dalla città di Benevento con il sindaco Mastella e noi abbiamo attivato all'interno tutto quello che riguarda le madri e i bambini. Oggi apre una prima ala che riguarda il centro di neuropsichiatria infantile per la presa in carico dei bambini che hanno determinati problemi. Aprirà entro settembre – ha annunciato il manager della sanità sannita - con la richiesta dei medici di medicina generale per poi essere presi in carico dai centri Asl”.

Il Dg dell'Asl ha poi annunciato altri importanti novità che arriveranno dopo l'estate a partire dalle “Centrali operative territoriali che con il presidente De Luca si è deciso di aprire in ogni distretto sanitario della provincia entro il trenta settembre. Ne apriremo cinque e serviranno per la gestione del paziente cronico, delle persone che vengono dimesse e vengono prese in carico da noi sia a livello di Rsa o di ospedale di Comunità. Verranno rinforzate le cure dei pazienti a domicilio” ha concluso Volpe.

“Grazie al direttore Volpe e allo staff tecnico dell'Asl, del Comune e i miei collaboratori che hanno lavorato tutti per donare alla città una struttura per i bambini. Oggi è un onore offrire un servizio ai bambini con problemi di autismo” ha invece commentato soddisfatto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha poi posto l'accento sulla necessità di aumentare i servizi per i ragazzi più grandi che soffrono di questa patologia. “Oggi è una festa per la comunità di Benevento in solidarietà con i bambini autistici e le loro famiglie grazie a questo centro che sarà intitolato a Papa Benedetto XVI".