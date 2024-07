"Rubano fiori al cimitero: un gesto davvero brutto" La riflessione di una lettrice: "Un oltraggio e non certo per il valore dei fiori"

“Una cosa incresciosa, non certo per il valore, ma per il gesto, per le circostanze”. Così una lettrice in merito al furto di fiori che ornavano le tombe dei suoi cari, al cimitero di Benevento.

“E non è neppure la prima volta che accade, a me come ad altre persone: un gesto che fa rimanere davvero male perché compiuto ai danni di persone che non ci sono più”

In mattinata la scoperta: “Stamane mi sono recata a cimitero “luogo del riposo”dei miei genitori. É il compleanno e onomastico di mio padre Federico. Sorpresa. I vasi che accolgono i fiori vuoti. Un tuffo al cuore! Un dolore indescrivibile. non per i fiori che comunque meritano rispetto. Ma per l ‘oltraggio che hanno subito i loculi dei miei cari. E non è la prima volta”.