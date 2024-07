Ospedale S. Agata: il Movimento civico "altri tagli" Il gruppo annuncia: "Trasferiti ad horas a Benevento dieci infermieri"

“Dieci infermieri in servizio presso il Presidio Ospedaliero De' Liguori, hanno ricevuto comunicazione di trasferimento ad horas a Benevento. Il personale sarà assegnato alla Medicina d'Urgenza fino a nuove disposizioni”.

Così il Movimento Civico per l'ospedale che lotta per l'ospedale di Sant'Agata dei Goti torna a rendere conto della situazione che vive il nosocomio caudino che dallo scorso 20 giugno ha visto una consistente riduzione dell'operatività del pronto soccorso con attività limitate alle sole ore diurne (8-18).

“La comunicazione ricevuta dagli infermieri – prosegue il Movimento Civico - parla di assegnazione provvisoria. Provvisoria come la chiusura notturna del Pronto Soccorso.

Questa è solo l'ennesima conferma che la Dirigenza Ospedaliera sta operando in una direzione definita da tempo: la chiusura del nostro ospedale.

Ci stanno chiudendo l'ospedale e non hanno nemmeno il coraggio di dichiararlo”.

E ancora aggiungono “Quello che abbiamo oggi non è un ospedale. Avremmo dovuto fare di tutto per tenere aperte le porte del De' Liguori e rivendicarne la graduale implementazione, in base a quanto disposto dal DCA 41/2019. Quelle porte ce le stanno chiudendo in faccia e noi lo stiamo gridando dal 2021. Non eravamo noi allarmisti. Eravate voi disonesti”.