Appia patrimonio Unesco: ecco la mostra. Già pronto il bozzetto di Paladino Mastella: confronto con altri sindaci, ora lavoro congiunto per la valorizzazione

Immergersi nel nuovo patrimonio Unesco di Benevento: l'antica via Appia, all'interno dell'altro sito riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura: il complesso di Santa Sofia.

Sarà possibile da oggi a Benevento attraverso la mostra fotografica delle immagini storiche e contemporanee dell’intero percorso della Via Appia, realizzate a cura de l'ICCD - Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione del Ministero della Cultura e riprodotte dal Comune di Benevento, con la collaborazione della Società Sannio Europa.

Taglio del nastro per l'esposizione allestita nel Museo del Sannio e nel Chiostro di Santa Sofia, per narrare visivamente un itinerario, geografico e cronologico, lungo l'antica strada, in occasione dell’iscrizione del sito 'Via Appia. Regina viarum' nella Lista del patrimonio mondiale Unesco".

“Questa mattina ho sentito il sindaco di Roma, quello di Brindisi e altri protagonisti – ha spiegato il sindaco di Benevento Clemente Mastella – per delineare la valorizzazione dell'Appia antica. Ci sarà un'associazione, che speriamo possa toccare anche l'Oriente, spero che si possa costituire una rete dei Musei lungo l'Appia per raccontare la strada e il suo paesaggio scomparso. Ma spero che possano dare il proprio apporto anche il mondo culturale, quello accademico, quello sportivo, la filiera agroalimentare. Un'occasione per riconoscere anche alle aree interne quella legittimazione che finora non c'è stata”.

E per la celebrazione del riconoscimento Mastella annuncia anche un lavoro di Mimmo Paladino, che racconterà “Benevento città dei due siti Unesco” e un evento speciale probabilmente il prossimo primo settembre.

Ma ci sarà anche la necessità di maggiore decoro. “Con il nuovo soprintendente Nuzzo è stata confermata la stretta già decisa. Niente buffet all'aperto davanti a Santa Sofia, niente allestimenti eccessivi, niente parcheggi all'Arco di Traiano”.

Il presidente della Provincia Nino Lombardi, invece, guarda al futuro “Un momento davvero speciale e la strada della valorizzazione culturale è pronta a crescere anche con la prossima creazione del Museo egizio”.

“Abbiamo voluto realizzare qui, plasticamente, in un unico abbraccio l'incontro dei due siti Unesco a Benevento – ha spiegato l'assessore alla Cultura di Palazzo Mosti Antonella Tartaglia Polcini -. C'è qui, attraverso le immagini, l'intero tragitto dell'antica Appia con fotografie del passato e del presente per regalare una emozionante passeggiata lungo le sue testimonianze”.