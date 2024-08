Benevento, al via la Rigenerazione integrata urbana sostenibile Incremento della sicurezza urbana, decoro dei monumenti e tutela ambientale

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane una delibera finalizzata all'avvio delle attività finalizzate all'Accordo di Programma per la realizzazione del Programma di Rigenerazione Integrata Urbana Sostenibile (Prius).

"Con il provvedimento odierno - spiega il vicesindaco delegato all'Attuazione dei Pics Francesco De Pierro nell'illustrare i contenuti del provvedimento - prende corpo un'ulteriore fondamentale fase della programmazione strategica e della promozione dello sviluppo urbano, sociale ed economico della Città. I Pics sono già stati uno straordinario sviluppo, proseguiremo su quella stessa scia rispettando i parametri strategici del Prius che sono la tutela ambientale, la promozione della cultura, del patrimonio storico e del turismo sostenibile, l'incremento della sicurezza in area urbana. Grazie ad una dotazione complessiva, pari a 17 milioni 236 mila euro come deciso dalla Giunta regionale lo scorso 30 maggio, l'Amminiistrazione Mastella potrà portare a termine altre importanti realizzazioni. L'atto odierno è di natura preliminare, per mettere in moto la macchina burocratico-amministrativa anche mediante l'istituzione di un Ufficio dedicato alla gestione delle azioni di sviluppo urbano (Prius) la cui Direzione è affidata al dirigente Antonio Iadicicco", conclude il vicesindaco De Pierro.