Benevento. Giuseppe Vecchio è il nuovo comandante della Polizia Municipale La nomina del sindaco Mastella dopo la decisione di Pugliese di lasciare la città

Con decreto del sindaco Mastella, nelle more dell'approvazione del Regolamento di Polizia Municipale e della definitiva organizzazione del Corpo, è stato nominato, stamane, Giuseppe Vecchio quale nuovo comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Benevento.

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza pregresse in Puglia e a Castellamare di Stabia, appartenente all'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, Vecchio ha piena idoneità alla nomina di Comandante-Responsabile del Corpo di Polizia Municipale.

"In bocca al lupo al nuovo Comandante Vecchio, per il delicato e importante compito che è chiamato a svolgere e al quale ha il dovere di adempiere con disciplina, massimo impegno e rispetto integrale della Legge e dei cittadini", spiega a margine della nomina il sindaco Mastella.

"Ringrazio Pasquale Pugliese, con il quale c'è stata una proficua e leale collaborazione: per motivi familiari si trasferisce in un'altra città della Campania, a Casoria che è la sua città d'origine, dove ha vinto il concorso da dirigente", chiude il Sindaco.