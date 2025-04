L’I.I.S. Faicchio è "Official Supporter del Pi greco Day 2025" Entusiasmo, partecipazione e passione per la matematica

Anche quest’anno il 14 marzo è stato celebrato il Pi Greco Day, evento di respiro nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il contributo scientifico del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute dell’Università di Torino. La manifestazione celebra ogni anno il numero π (pi greco), simbolo della matematica per eccellenza, e mira ad avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche attraverso attività coinvolgenti e innovative.

L’I.I.S. Faicchio ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, distinguendosi come “Official Supporter π Day 2025”. La partecipazione attiva dell’istituto ha visto coinvolti studenti degli indirizzi Turistico e Odontotecnico, guidati con passione dalle loro docenti e spronati dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Ester Riccitelli. I discenti hanno preso parte alla manifestazione in modalità online, cimentandosi in attività di problem solving e nella risoluzione di quiz logici su una piattaforma dedicata. Grande l’entusiasmo mostrato dai ragazzi, che hanno vissuto l’evento come un’occasione per mettersi alla prova divertendosi, sviluppando competenze logiche e scoprendo un nuovo modo di vivere la matematica, lontano dalle modalità tradizionali, ma vicino ai loro interessi.

La vivace partecipazione e il clima di sana competizione generatisi hanno confermato quanto eventi come il Pi Greco Day possano trasformarsi in potenti strumenti educativi, capaci di stimolare la mente e il cuore degli studenti. L’intera comunità scolastica ha gioito nel vederli così coinvolti, consapevole che promuovere l’amore per la matematica significa offrire loro nuove chiavi di lettura per

comprendere e affrontare il mondo.