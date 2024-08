Addio al "Signore del Tempo": Nicola Pocino si è spento a 105 anni Collarile: "Cronometrista più longevo d'Italia: elegante, misurato, affettuoso: un vero esempio"

Addio a Nicola Pocino, si è spento a 105 anni, e il delegato provinciale Coni Collarile lo ricorda così: " Il Cronometrista più longevo d’Italia – aveva compiuto 105 anni il 14 maggio di quest’anno 2024, al secolo Nicola Pocino, Il Signore del Tempo non è più tra noi.

Ogni anno nella tradizionale Festa delle Stelle del CONI, Nicola Pocino riceveva un attestato con la permanenza nella carriera di cronometrista: l’ultimo anno fu riconosciuto “UNDER 104”, e fu … l’ultima volta".

Ogni volta Mario Collarile, il Delegato Provinciale del CONI, nel consegnargli l’attestato, nonostante l’abitudine a consegnare benemerenze, non poteva non commuoversi vedendo quell’uomo alto, elegante, misurato, sempre gentile, affettuoso, che per oltre 80 anni era stato l’esempio da seguire sui campi sportivi e fuori di essi da parte dei dirigenti sportivi e degli ufficiali di Gara.

Per la correttezza, per lo stile, per la competenza Nicola Pocino ha meritato le più alte onorificenze sportive come tra l’altro:

- La Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI nel 1981;

- Il Gladiatore Sannita nel 2013:

- La Stella D’Argento al Merito Sportivo del CONI nel 2015.

"Tutti ormai lo chiamavano il Signore del Tempo prendendo spunto dall’attività di cronometrista, ma ad ogni Festa del CONI Mario Collarile non dimenticava di ricordare che il “Padrone del Tempo” è solo Nostro Signore mentre Nicola Pocino era il vero, gran “Signore” dello sport sannita; e così lo ricorderanno per sempre gli sportivi, i figli, i familiari, i nipoti, il Sannio tutto".