Città spettacolo: ecco il dispositivo traffico Divieti sulle strade vicine ai luoghi del festival

E' stato emanato il dispositivo traffico per lo svolgimento della 45esima edizione di Benevento Città Spettacolo. Queste le misure sancite dalla determina dirigenziale: istituzione del divieto di fermata, nel giorno 30 agosto 2023, dalle ore 15,00 a fine spettacolo, sulle seguenti viabilità: via Da Monteforte, via Oderisio da Bn, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli – via De Caro e piazza Risorgimento, via Perasso e via Vianelli; istituzione del divieto di fermata nei giorni dal 27 al 30 agosto, dalle ore 07,00 a fine manifestazione a piazza Risorgimento; chiusura al traffico veicolare dalle ore 18,00, o non appena se ne presenti la necessità, fino al termine degli spettacoli, nel giorno 30 agosto 2024, sulle seguenti viabilità: via Da Monteforte, via Oderisio da Bn, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli – via De Caro e piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, via Perasso, via Vianelli, via De Caro in uscita sul v.le Mellusi e via T. Ferrelli 1^ traversa in uscita su v.le Mellusi; chiusura al traffico veicolare dalle ore 07,00 del 27 agosto fino al termine della manifestazione di Piazza Risorgimento; chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Monteforte tratto compreso tra via Pertini e piazza Risorgimento; deviazione dei flussi di traffico, nei giorni interessati dalla manifestazione, viale Mellusi incrocio con via De Caro e via Ferrelli, dalle ore 18,00 o non appena se ne presenti la necessità, a fine spettacolo; istituzione del divieto di sosta e fermata, in piazza Ponzio Telesino, tratto compreso tra i civici 13 e 17, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nei giorni 31 agosto e 01 settembre 2024, per manifestazione al Teatro Romano.