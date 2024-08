Ordinanza sindacale: in deroga, via libera alla musica fino alle ore 01:00 La deroga ha valenza limitata al periodo 27 agosto - 1 settembre

In deroga alla precedente, la numero 50 del 9 giugno 2023 che stabiliva lo stop a mezzanotte, con ordinanza sindacale è stato disposto che è consentita la diffusione della musica e in genere di emissioni acustiche e sonore, sia generate da apparecchiature di qualsiasi tipo, sia prodotte 'dal vivo' con presenza di un DJ o di musicisti sino alle ore 01:00, nel rispetto dei limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale. La deroga ha valenza limitata al periodo 27 agosto - 1 settembre 2024, l'atto sindacale è rivolto anche ai titolari dei pubblici esercizi, che svolgono attività all’esterno dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, e più genericamente su suolo pubblico o su area privata ad uso pubblico concessa in aggiunta alla superficie al consumo.